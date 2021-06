Covid, meno contagi e nel week-end via ai vaccini per i dodicenni

08 giugno 2021 a

a

a

Dati sotto controllo per il covid. Meno contagi ma un morto in più rispetto a ieri. E nel week end partono le vaccinazioni per i ragazzini dai 12 ai 16 anni.

Su oltre 11 mila tamponi molecolari (più 4.243 rispetto a ieri) e oltre 15 mila antigenici per un totale di oltre 26 mila test, nel Lazio si registrano oggi 139 nuovi casi positivi al Covid-19 (meno 31 rispetto a ieri), con 82 contagi a Roma. Inoltre, si registrano 6 decessi totali (più 1 rispetto a ieri) e 1.205 guariti. Per quanto riguarda l’occupazione dei posti letto negli ospedali, i ricoverati sono 645 (meno 41 rispetto a ieri), mentre le terapie intensive sono 108 (meno 16 rispetto a ieri). È quanto emerge dal report delle Aziende sanitarie locali del Lazio reso noto al termine della task force regionale dei direttori generali delle Asl, Aziende ospedaliere, policlinici universitari e ospedale pediatrico Bambino Gesù, che si tiene in videoconferenza con l’assessore alla Sanità della Regione Lazio Alessio D’Amato. «Incidenza e valore Rt da zona bianca. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 1,2 per cento, ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale scende allo 0,5 per cento. I casi a Roma città sono a quota 82», commenta l’assessore D’Amato. In particolare, per Rieti e provincia secondo giorno consecutivo con zero casi e nessun decesso.

Per quanto riguarda la campagna vaccinale nel Lazio, nelle farmacie, nella prima settimana sono state superate le 10 mila somministrazioni. Inoltre, oggi aperte le prenotazioni open week vaccinale over 18 Astrazeneca da mercoledì 9 a domenica 13 giugno con ticket virtuale su app ufirst. Mentre Junior open day 12-16 anni Pfizer si svolgerà sabato 12, domenica 13 giugno, sabato 19 e domenica 20 giugno. La prenotazione avverrà dal sito prenotavaccino della regione Lazio. Nei prossimi giorni saranno rese note le modalità operative. Aderiscono anche i pediatri di libera scelta. lE Prossime date di apertura delle prenotazioni per fasce di età sono: da oggi martedì 8 giugno alle 24:00 fascia d’età 34-30 (nati 1987-1991); da giovedì 10 giugno alle 24:00 fascia d’età 29-25 (nati 1992-1996); domenica 13 giugno alle 24:00 fascia d’età 24-17 (nati 1997-2004); dal 15 giugno possibile prenotare fascia d’età 12-16 dal proprio pediatra.

Covid: Jama a genitori, 'bimbi non immuni da rischi, vaccinateli'

Nel dettaglio delle aziende sanitarie locali del Lazio, la Asl Roma 1 registra 27 casi positivi al Covid-19 nelle ultime 24 ore e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 2 decessi. La Asl Roma 2 registra 37 positivi nelle ultime 24 ore e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Non si registrano decessi. La Asl Roma 3 registra 18 positivi nelle ultime 24 ore e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Nessun decesso. La Asl Roma 4 registra 17 positivi nelle ultime 24 ore e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Non si registrano decessi. La Asl Roma 5 registra 10 nuovi positivi nelle ultime 24 ore e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 3 decessi; La Asl Roma 6 registra 8 positivi nelle ultime 24 ore e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Non si registrano decessi. Per quanto riguarda le province del Lazio, si registrano 22 casi positivi al Covid-19 e un decesso nella Asl di Frosinone nelle ultime 24 ore. In particolare, nella Asl di Latina sono 10 i nuovi positivi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Nella Asl di Frosinone si registrano 11 nuovi contagi e si tratta di casi isolati a domicilio contatti di un caso già noto o con link familiare. Si registra 1 decesso. Nella Asl di Viterbo si registra 1 nuovo positivo e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.