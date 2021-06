Task force anti buche da 80mila euro. Atac dà la caccia ai malati immaginari

Massimiliano Gobbi 07 giugno 2021 a

a

a

Autisti Atac lamentano problemi fisici e la municipalizzata assume una task force per stanare i malati, la Corrotti commenta: "Situazione surreale".

Decine di autisti Atac lamentano mensilmente problemi fisici a causa delle condizioni precarie del manto stradale. E così la municipalizzata decide di assumere una task force da ben 80mila euro per misurare gli scossoni alla guida. L’azienda municipalizzata ha infatti previsto un contratto da ben 80 mila euro per assumere specialisti in grado di misurare l’impatto delle buche sulla salute dei conducenti che ogni mese richiedono l’esenzione alla guida dei mezzi di trasporto pubblico.

Virginia Raggi fa la faccia feroce: controlli su tutti i bus di Roma. Ma perfino nella pubblicità chi fa la multa veste sciatto

"Una situazione surreale che serve per stanare i malati immaginari di Atac - commenta la consigliera regionale della Lega Laura Corrotti - se pensiamo che si tratta della stessa azienda alla quale solo pochi giorni fa la Corte dei Conti ha rilevato criticità per la gestione contabile, tra l’altro pure in relazione al conferimento di incarichi professionali. Sarebbe uno studio del tutto inutile se la Raggi fosse davvero al lavoro per tappare le buche di Roma, come dichiara lei stessa ormai da anni”.

