Roma, targa sbagliata su Carlo Azeglio Ciampi: "Trovato il colpevole". E rischia grosso

Lo avrebbero individuato dopo una rapidissima indagine amministrativa interna il responsabile della targa sbagliata a Roma in memoria dell'ex presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi. Questa mattina è stata inaugurata l'omonima piazza, su lungotevere Aventino, alla presenza del capo dello Stato Sergio Mattarella. La targa, però, è rimasta coperta e la cerimonia è finita prima del previsto: in un primo momento, durante le fasi di montaggio della targa, si era diffusa la notizia che il travertino si era pesantemente scheggiato e quindi non poteva essere mostrato al pubblico. Ma una foto fatta durante la cerimonia ha mostrato che, sotto il drappo giallorosso trasparente, il nome inciso era Carlo Azelio Ciampi e non Azeglio, con una "g" in meno.

Il Campidoglio si è subito difeso: L'iter giusto, non c'è stato nessun errore della sindaca Virginia Raggi e dell'assessore alla Cultura Lorenza Fruci" hanno fatto sapere da palazzo Senatorio. Qualche ora dopo l'aggiornamento e lo scaricabarile: "Il responsabile dell'errore sarebbe stato individuato, dopo una rapida indagine amministrativa interna". Si tratterebbe di un dipendente capitolino dell'Ufficio gestione appalti di installazione e manutenzione targhe toponomastiche. Adesso rischia una sanzione disciplinare e il trasferimento ad altro ufficio.

Da non credere: ennesima gaffe a Roma, stavolta la vittima è l'ex presidente Ciampi

