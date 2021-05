Orrore a Roma, uccide la moglie a coltellate: fermato dai passanti

29 maggio 2021 a

L'ha colpita a coltellate più di dieci volte fino ad ucciderla. E' successo ieri a Roma davanti a un bar in via Greppi nel quartiere Portuense. La coppia avrebbe iniziato a litigare in mezzo alla strada quando l'uomo avrebbe estratto il coltello colpendola due volte al petto. Lei, bengalese di 40 anni è stata subito soccorsa da alcuni passanti che hanno fermato il killer, 49 anni e anche lui dello Sri Lanka. L'intervento della polizia è stato immediato e l'uomo è stato arrestato ancora con il coltello in mano. Inutile la corsa verso l'ospedale San Camillo, la vittima è morta poco dopo per le gravi ferite.

