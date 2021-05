Roma, schianto nella Galleria Giovanni XXIII: perde il controllo della moto e muore

28 maggio 2021 a

Si schianta con la moto nella Galleria Giovanni XXIII e muore. Traffico impazzito nel quartiere nord di Roma dove un uomo di 52 anni in sella alla sua Guzzi avrebbe perso il controllo all'altezza dell'uscita di via Mario Fani all'interno della Galleria Giovanni XXIII, direzione stadio Olimpico.

Sul posto una pattuglia polizia locale XIV Gruppo Monte Mario e un'ambulanza del 118. Per l'uomo però non c'è stato nulla da fare, inutili i soccorsi subito dopo l'incidente. Sono in corso i rilievi da parte degli agenti della polizia locale per ricostruire l'esatta dinamica. La viabilità dell'intero quadrante è andata in tilt ed è stato necessario chiudere provvisoriamente la galleria, nella direzione stadio.

