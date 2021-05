Famiglie senza acqua e luce, Salvini visita il Municipio Roma VI

26 maggio 2021 a

Nel municipio VI a Roma, visitato da Matteo Salvini, il Comune lascia centinaia di famiglie senza acqua potabile con le strade da rifare e problemi di illuminazione pubblica, nonostante i residenti abbiano pagato il Consorzio di Autorecupero di Osa per questi servizi. Dopo 10 anni il piano esecutivo per il recupero urbanistico è fermo al Comune di Roma per una questione di vincoli ambientali ed è diventato oggetto di un braccio di ferro con la Regione, che un mese fa ha sollecitato l’approvazione dando 60 giorni per la valutazione ambientale. In caso contrario si determinerà la restituzione e l’improcedibilità.

Acea dice di essere in attesa della determina da parte del Comune per la realizzazione della condotta idrica, intanto gli abitanti sono esposti a gravi rischi per la salute, alcuni costretti a utilizzare l’acqua del pozzo perché gli impianti di depurazione e i controlli sarebbero a carico loro. Si è interessata alla vicenda il consigliere Laura Corrotti chiedendo di udire i soggetti interessati (Comune di Roma, municipio VI, Acea, oltre alla stessa Regione Lazio).

