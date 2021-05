Litigano per una ragazza. Accoltellato in strada a San Lorenzo

23 maggio 2021 a

a

a

Un ragazzo di 23 anni è stato aggredito ieri sera, intorno alle 23 nel quartiere di San Lorenzo a Roma da un coetaneo che è stato arrestato dalla Polizia.

"Non voleva uccidere", il ragazzo accusato della morte di Romeo Bondanese torna a casa

Il giovane ferito è stato trasportato all’ospedale Umberto I dove è stato sottoposto a un intervento chirurgico. L’aggressore, un ragazzo olandese con precedenti, è stato arrestato poco dopo con l’accusa di tentato omicidio. L’accoltellamento in via dello Scalo di San Lorenzo, secondo quanto si apprende, sarebbe avvenuto nel corso di una lite per una ragazza.

Rissa tra giovani organizzata sui social, un accoltellato a Fiumicino

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.