Roma, tragedia alla Stazione Tiburtina: morto un uomo investito da un treno

Massimiliano Gobbi 14 maggio 2021 a

a

a

Investito da un convoglio alla stazione Tiburtina, muore sul colpo. La tragedia si è consumata questa mattina, intorno alle ore 7.50 circa, nei pressi del binario 7 della stazione. Sul posto dalla sala operativa del comando dei vigili del fuoco di Roma sono state allertate le squadre 1A, 3A, il carro sollevamenti, il capo turno provinciale e il funzionario di guardia. Presenti anche gli agenti della Polfer, Carabinieri e il personale sanitario del 118 che non ha potuto che constatare il decesso dell'uomo. Il treno, proveniente da Viterbo, era in ripartenza per Termini. Al momento la linea ferroviaria è stata interrotta. Indagini in corso dei Carabinieri per capire la dinamica dell'incidente.

