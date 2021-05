Cade un albero su autobus e auto: viale Tiziano bloccata, traffico in tilt a Roma

13 maggio 2021 a

Circolazione bloccata e traffico in tilt nel quadrante nord di Roma per via della caduta di un albero. Un arbusto di viale Tiziano, quartiere Flaminio, è crollato sulla strada, travolgendo le automobili parcheggiate e un autobus in movimento, causando enormi disagi e un grande spavento a tutti i presenti.

Per il momento non risultano feriti, ma sul posto è presente la Polizia di Roma Capitale. A causa del tronco e dei rami la carreggiata è ristretta e i mezzi coinvolti non sono ancora stati rimossi. Si è quindi creata un’ampia coda di veicoli.

