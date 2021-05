08 maggio 2021 a

Anna Magnani svetta tra i palazzi di Tiburtino III, periferia est della Capitale. La grande opera di street art è in lavorazione in via del Frantoio, all'altezza di via Mozart. L'attrice simbolo della romanità e del grande cinema italiano appare in tre espressioni diverse sulla grande superficie del palazzo.

