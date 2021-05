Uomo trovato impiccato nel suo bar della Tiburtina

Elena Ricci 07 maggio 2021 a

Il cadavere di un uomo è stato ritrovato all’interno di un esercizio commerciale al civico 530 di via Tiburtina, il bar “Torrefazione Coffee & Food”.

Sul posto ambulanza e diverse volanti della Polizia di Stato. Secondo alcune prime indiscrezioni l’uomo, presumibilmente il titolare del locale, si sarebbe impiccato. Non sono ancora noti i motivi che lo abbiano spinto a compiere l’insano gesto. Gli agenti hanno transennato la zona e sono in atto i rilievi all'interno del bar in attesa del medico legale.

