Roma, nell'incidente sul Gra morto Simone Piromalli: era il testimone del processo Sacchi

Una delle due vittime di 21 anni morte nel terribile incidente avvenuto sul Grande Raccordo anulare di Roma è Simone Piromalli, testimone chiave nel processo per il delitto Luca Sacchi, il giovane personal trainer assassinato nel quartiere Appio la sera del 23 ottobre. Le cause dell'incidente sul Gra è ancora da accertare: Piromalli era in sella alla sua motocicletta quando si è scontrato con un camion. Per lui e per la ragazza che era insieme al centauro, Giorgia Albano, non c'è stato nulla da fare.

"Ho visto estrarre una mazzetta di soldi dallo zaino rosa che portava Anastasiya (la fidanzata della vittima ndr) ma non ricordo chi abbia fatto il gesto" aveva dichiarato Piromalli davanti ai giudici. Inizialmente indagato, la posizione del ragazzo è stata poi archiviata. Proprio lui la sera del 23 ottobre - quando si è consumato il delitto - si era recato insieme all'amico Valerio Rispoli all'Appio per fare da intermediario tra Giovanni Princi e Valerio Del Grosso per l'acquisto di 15 chili di marijuana. Erano stati proprio Rispoli e Piromalli, poco dopo l'omicidio, a rivolgersi ai carabinieri per dire tutto quello che sapevano sull'assassinio di Luca Sacchi.

