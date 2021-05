San Filippo di Roma, i bambini tornano a sorridere nella Smile House dell'ospedale

Chirurgia e cure per far tornare a sorridere i bambini nati con malformazioni al volto

Il Covid non ferma la Smile House all'ospedale San Filippo Neri di Roma, che ridona i sorrisi e cambia la vita ai bambini nati con malformazioni al volto, causa di danni funzionali e infezioni, oltre che estetici: dal 7 al 9 maggio, il 29esimo Weekend Clinic, tre giorni di visite e interventi chirurgici per curare bambini nati con patologie cranio-maxillo-facciali.

Il risultato è tornare a vivere una vita normale come è successo a Beppe che era nato con labiopalatoschisi, non poteva neanche parlare e ora canta ai matrimoni.

"Noi abbiamo ridato il sorriso a chi, a causa di una malformazione al volto, non aveva potuto farlo e abbiamo continuato a farlo in pandemia - dice Domenico Scopelliti, direttore dell'Unità operativa complessa di Chirurgia maxillo-facciale dell'ospedale San Filippo Neri , nel territorio di competenza della Asl Roma 1 -. Chiudere un palato aperto nel primo anno di vita è fondamentale come lo è intervenire prima possibile. Quando tutta Italia era ferma abbiamo continuato a operare e curare e ancora oggi continuiamo a farlo con i weekend clinic, covid free, nel centro di Roma ”.

Nel corso del 29esimo Weekend ClinicClinic che inizia venerdì 7 maggio e prosegue sabato e domenica, verranno operati 8 bambini di età compresa tra i 4 mesi i 10 anni di Roma e provenienti anche da Brindisi , Taranto , Siracusa e Marina di Gioiosa Jonica (RC) . Gli interventi saranno seguiti da un team di 20 tra medici, infermieri e operatori sanitari volontari.

"Sono malformazioni intercettabili durante la gravidanza e che ogni anno interessano 600-700 nati in Italia e il percorso di cura prevede almeno 2-3 passaggi chirurgici nell'arco della vita e cura che terminano alla fine della crescita a circa 20 anni" spiega il primario Scopelliti che è anche vicepresidente della Fondazione Operation Smile Italia Onlus, che fa parte di una grande organizzazione internazionale che opera nei Paesi in via di sviluppo e da qualche anno anche a Roma e in Italia.

In questi giorni e ancora fino al 9 maggio è possibile sostenere Operation Smile con la campagna "Dona una vita di sorrisi" inviando un sms o chiamando da rete fissa il 45582 che sostiene due iniziative: il progetto in Italia per la rete Smile House in fase di sviluppo in collaborazione col Ministero della Salute, e in Nicaragua dove vogliono adottare lo stesso modello assistenziale di Smile House.

Smile House di Roma nasce da un protocollo d'intesa tra Regione Lazio, Asl Roma 1 e Fondazione Operation Smile Italia Onlus . La Smile House - centro di cura multispecialistico per il trattamento delle patologie congenite cranio-maxillo-facciali - è attiva dal 2017 presso l'Ospedale San Filippo Neri ed è coordinata dal dottore Domenico Scopelliti, vicepresidente della Fondazione Operation Smile Italia Onlus e fondatore, ideatore e promotore del progetto Smile House.

