Elena Baruti non ce l'ha fatta, morta la diciottenne investita su via Nomentana

La diciottenne attraversava la strada con gli amici

02 maggio 2021 a

a

a

È morta la diciottenne, studentessa del liceo classico Giulio Cesare, investita da un’auto sulla via Nomentana, giovedì a Roma, nel quartiere Trieste. "Lutto nella comunità liceale. Con immenso dolore e sgomento comunichiamo la prematura scomparsa della nostra carissima alunna Elena Baruti. L’intera comunità scolastica del Liceo Giulio Cesare si stringe con grandissimo affetto intorno ai genitori e alla sorella Giulia, nostra ex alunna". È quanto si legge sul sito web della scuola.

L'incidente era avvenuto la sera del 29 aprile scorso. La giovane era stata investita da una Audi mentre attraversava la via Nomentana, all'altezza dell'incrocio con via di Sant'Agnese, non molto distante la sua abitazione.Soccorsa dal 118 è stata portata in gravi condizioni al policlinico Umberto I dove poi è morta dopo due giorni di agonia.

La ricostruzione dell'incidente tocca agli agenti della polizia di Roma Capitale dei gruppi Montemario e Parioli, che hanno fatto i primi rilievi scientifici dell'incidente. La ragazza sarebbe stata in compagnia di alcuni amici che sono stati ascoltati dai vigili urbani.

