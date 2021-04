Asfalto sul Tevere, la Raggi replica a Salvini ma incassa solo critiche

30 aprile 2021 a

A Roma è tutto antico, anche il catrame. Già perché dietro allo scempio della colata di asfalto sull'argine del Tevere documentata nei pressi di Ponte Sant'Angelo ci sarebbe una scelta conservativa. Incredibile ma vero, a svelarlo è proprio la sindaca Virginia Raggi che risponde sui social a un duro attacco di Matteo Salvini.

Il leader della Lega aveva twittato le foto dell'intervento di manutenzione stradale che tante polemiche sta suscitando. "Ennesimo oltraggio della Raggi ai romani, stavolta lungo il Tevere. Ma si può?!?", aveva scritto Salvini.

Puntale, tra i vari commentatori, spunta la sindaca grillina. "Come sempre parli senza sapere nulla. Non si tratta di nuova colata d’asfalto sui sanpietrini ma del rifacimento del vecchio manto che risale a più di 15 anni fa. Ora rifaremo anche la segnaletica. Ci tocca spiegarti tutto. #salvinichiacchierone #stopfakenews", è la replica della Raggi che in realtà non convince a pieno gli utenti del social dato che il catrame che si vede, oltre a essere nero e in contrasto cromatico con il resto dell'argine, è ben fuori il tracciato della pista ciclabile.

"Non c'è mai fine al peggio... La peggiore cosa che poteva capitare ai Romani ma non solo a loro perché agl'italiani È andata ancora Peggio pensate un po' a Toninelli ...uno smemorato..... non ricorda quasi niente; "E pensare quante speranze sono state riposte nella Raggi e M5S che hanno fatto solo disastri ed una grande confusione!", "Ma a che aspettano i Romani a non farla dimettere. È a che aspettiamo noi a non far dimettere a tutto il governo con il M5S. Non sono buoni a nulla. Sono stati solo un bluff", ecco alcuni dei commenti riservati da romani e non alla sindaca.

