Scambio di pacchi per i bimbi, sui banchi finisce il libro porno

Libri con immagini sessuali regalati per errore ai bambini della scuola primaria e dell'infanzia, scoppia la polemica a Fiumicino. È successo al plesso di via Coni Zugna di Isola Sacra, dove, in occasione del centenario della nascita di Gianni Rodari, sono stati regalati ai piccoli lettori, dei libri che ritraggono immagini di organi sessuali con tanto di inviti «testuali» espliciti al sesso orale che non lasciano nulla all’immaginazione. Un'iniziativa nata attraverso un concorso ma che non è di certo passata inosservata a tante famiglie del territorio indignate per il fatto che i libri siano potuti arrivare nelle mani di alunni di tenera età.

A denunciare l'accaduto, il consigliere comunale di Fiumicino, Vincenzo D’Intino: «Sono rimasto senza parole, stiamo preparando interrogazioni a tutti i livelli, sia parlamentare che comunale, per capire chi abbia concesso l’autorizzazione a distribuire questo tipo di libri ad alunni così giovani, e chi abbia controllato il contenuto degli stessi». Immediata la reazione del Comune di Fiumicino che ha chiesto l'immediato ritiro dei volumi incriminati fin da giovedì sera: «La diffusione di libri nelle scuole con immagini non adatte a un pubblico di bambini è stato un errore grave, l’amministrazione comunale non era assolutamente a conoscenza dei materiali diffusi all’interno del progetto "Piccoli passi nel mondo" che ha investito direttamente le scuole statali con la Fondazione».

In realtà, i libri «incriminati» non avevano nulla a che vedere col progetto per le scuole. Dalla stessa Fondazione Benetton infatti, fanno sapere che si è trattato di un clamoroso scambio di pacchi. Insomma, nessun libro «d’avanguardia di arte contemporanea» da destinare ai bambini ma solo una disattenzione nell’imballare i volumi: «La Fondazione Benetton è profondamente rammaricata, stiamo già provvedendo al ritiro delle copie». Quanto accaduto è stato segnalato al neuropsichiatra e sessuologo clinico-forense, prof. Matteo Villanova, responsabile dell'Osservatorio Laboratorio Tutela Rispetto Emozionale per l’Eta Evolutiva dell’Università Roma Tre che investigherà sullo scenario accaduto, assegnando una tesi sull'argomento che servirà a stabilire un piano di prevenzione per il futuro.

