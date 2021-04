Scuola, stop alle auto. Il piano folle di Virginia Raggi: cinquanta vie di Roma diventano pedonali

16 aprile 2021 a

L’ultima pazzesca sciocchezza della sindaca di Roma Virginia Raggi. Le scuole sono un rischio alto, lo sappiamo. Sia all’interno sia per i rischi che si corrono negli spostamenti con mezzi pubblici. Unica cosa sicura è essere accompagnati dai genitori a scuola in automobile. E cosa fa la Raggi? Proprio ora le vieta pedonalizzando tutte le vie di accesso in modo che si possa arrivare davanti agli istituti solo a piedi o con mezzi pubblici oppure in scuolabus.

"Ecco cinquanta nuove vie pedonali" scrive Il Messaggero in un articolo in edicola oggi venerdì 16 aprile. Il comune di Roma blocca le auto per evitare gli ingorghi e gli incidenti nelle vicinanze degli istituti ma mette a rischio la salute di genitori e studenti che in piena pandemia dovrebbero evitare di affollarsi sui mezzi pubblici nelle ore di punta. Il progetto partirà la prossima settimana quando alle macchine scatterà il divieto in prossimità dell'ingresso durante gli orari di entrata e di uscita. Le zone coinvolte riguardano i quartieri dal Tuscolano a Prati.

