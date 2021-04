Poliziotto ferito a Roma, il sindacato Mosap tuona contro il governo: "Si assuma responsabilità"

06 aprile 2021 a

«E’ assolutamente grave e inammissibile che la disperazione di ristoratori vessati dalle chiusure imposte dalle normative anti-Covid, sfoci in violenza nei confronti di chi è chiamato a garantire e a tutelare il diritto a manifestare. Il cerino non può essere lasciato nelle mani della polizia. Il Governo si assuma le sue responsabilità». Il segretario generale del Movimento Sindacale Autonomo di Polizia (Mosap), Fabio Conestà, dopo il ferimento di un poliziotto durante gli scontri in piazza Montecitorio a Roma, tuona contro il governo.

"Un collega è stato ferito alla testa a causa del lancio di oggetti. Queste situazioni di disordine erano prevedibili, ma non può essere la polizia a farne le spese e a lasciarci la pelle. Siamo lavoratori anche noi e abbiamo il diritto di tornare sani e vivi dalle nostre famiglie. Auspichiamo in una seria presa di coscienza e in un intervento da parte degli organi preposti. Noi dobbiamo essere vicini alla gente e non – conclude – combattuti come nemici".

