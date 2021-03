No a una campagna elettorale coi soldi dei romani, serve il commissario. Udc in pressing su Virginia Raggi

Sullo stesso argomento: Tombino ripulito ma con Photoshop. La gaffe clamorosa del grillino Paolo Ferrara

31 marzo 2021 a

a

a

La maggioranza non sta su, dal termine naturale del mandato di Virginia Raggi è indispensabile un commissario per Roma. Il pressing sulla sindaca arriva dall'Udc che chiede il commissariamento a partire dal 22 giugno anche in vista della campagna elettorale per i Campidoglio.

La sinistra non sa chi candidare a Roma. E Calenda alza la voce | VIDEO

"Ammesso e non concesso che Virginia Raggi riesca a proseguire la sindacatura, considerata la claudicante situazione della maggioranza grillina in Campidoglio, l'UDC ritiene indispensabile che al termine naturale del suo mandato, ovvero a partire dal 22 giugno 2021, sia un commissario a governare Roma sino alle prossime elezioni comunali, che forse si terranno in ottobre. Sempre che l'epidemia di Covid lo consenta" dichiara' Roberto Riccardi, coordinatore romano dell'UDC.

Tombino ripulito ma con Photoshop. La gaffe clamorosa del grillino Paolo Ferrara

"Oggi la Raggi- prosegue l'esponente centrista- ha dalla sua piu' consulenti che consiglieri e non reputiamo giusto ed opportuno che per la sua campagna elettorale possa disporre di mezzi, strumenti e consulenti pagati con i soldi dei romani. Ricordiamo che Virginia Raggi ha battuto tutti i record per il costo complessivo dello staff: 6,5 milioni sia nel 2020 sia nel 2021. Numeri questi che fanno impallidire quelli di quando c'erano Ignazio Marino e Gianni Alemanno, che spendevano rispettivamente 1,2 milioni e 500.000 euro in meno, stando alle cifre snocciolate ai tempi proprio dai grillini. L'UDC sta lavorando affinche' a Roma vi sia un profondo cambio di rotta, i romani meritano un Sindaco che anziche' chiudere le strade ne apra di nuove. Che parli poco e lavori molto. Un primo cittadino il cui compito sia quello di far vivere bene i cittadini e non di pretendere di educarli all'utilizzo dei monopattini", conclude Riccardi.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.