Castelverde, auto travolge un bambino all'uscita di scuola e fugge

I racconti delle mamme: conducente e passeggeri bloccati al bar. Il piccolo elitrasportato in ospedale

Grazia Maria Coletti 03 marzo 2021

Auto travolge un bambino all'uscita di scuola e non si ferma, paura oggi nel primo pomeriggio davanti all'Istituto Castelverde, (tra via Camarda e via Massa San Giuliano), nell'omonimo quartiere in sesto municipio di Roma. L'incidente verso le due del pomeriggio.

A raccontare i drammatici momenti sono le mamme che erano andate a riprendere i figli a scuola. "Ad essere stato travolto da un'auto che ha proseguito la corsa senza fermarsi, è stato un bambino di prima media, portato in ospedale con l'eliambulanza. L'abbiamo visto volare per aria e ricadere a terra sull'asfalto con la faccia piena di sangue.

L'auto invece, una Bmw nera - stando ai racconti delle donne - dopo aver urtato un paio di macchine sarebbe stata costretta a fermare la sua corsa. Gli occupanti, due uomini e una donna - stando alle prime testimonianze - per sfuggire al linciaggio si sarebbero dati alla fuga. In particolare la donna sarebbe salita su un autobus, che però sarebbe stato fermato. Un altro passeggero sarebbe stato invece fermato in un secondo momento al bar. Sul posto sono intervenuti carabinieri e vigili urbani.

Duri i commenti sui social, che parlano di linciaggio e applausi. "Perché corrono? Non sanno che escono i bambini da scuola? Non è stato bello assistere alla scena mentre gli menavano". E ancora: "Sono passato di li, era pieno di carabinieri e polizia, bar vicino alla Conad" riferiscono a proposito di uno degli occupanti della macchina che sarebbe stato individuato al bar dove si era rifugiato. "I ragazzi di Castelverde lo hanno pestato prima dell'arrivo dei carabinieri - scrive un altro - grazie ragazzi! Sono stranieri mezzi tossici". E a proposito delle condizioni del piccolo aggiunge: "Il bambino è fuori pericolo con un braccio e una gamba rotti".

"Mettere subito in sicurezza quell'attraversamento davanti alla scuola sulla via principale del quartiere" stigamatizzano l'accaduto Maurizio Politi, capogruppo Lega in assemblea capitolina e Fabio Giustini membro coordinamento Lega in Municipio VI insieme con il capogruppo Lega in Municipio VI Pamela Strippoli - A nulla sono valse le continue richieste dei cittadini e del Comitato di quartiere, che ha chiesto anche un attraversamento luminoso e un semaforo pedonale, sono state fatte anche commissioni municipali ad hoc ma non è cambiato niente. Il municipio è stato sempre sordo alle richieste". La Lega continuerà a battersi perché l'area venga posta in sicurezza subito".