Panico per l'appartamento a fuoco, donna si lancia dalla finestra e muore

Tragedia al centro di Roma, donna muore lanciandosi dal terzo piano di un appartamento andato in fiamme. E' successo questa mattina in via di Monserrato, non lontano da Campo de’ Fiori e via Giulia. A perdere la vita una pittrice, R.F. di 66 anni che, secondo una prima ricostruzione dei vigili del fuoco, presa dal panico ha tentato di fuggire dalla finestra, cadendo nel cortile interno, prima dell'arrivo dei soccorritori. Immediati i soccorsi del personale sanitario che fin da subito ha cercato di rianimarla, per lei non c'è stato nulla da fare: è morta sul colpo.

Sul posto sono intervenute numerose squadre dei vigili del fuoco, allarmate dalla sala operativa di via Genova che ha inviato sul posto tre Aps, due botti, un'autoscala, carro teli, carro autoprotettori, capoturno provinciale e funzionario di guardia, FF OO. Bonificata l'area e spente le fiamme, l'appartamento è stato reso inagibile. Ignote per il momento le cause che hanno scatenato il rogo.

Presente anche la Polizia di Stato intervenuta con tre pattuglie, in corso un sopralluogo della polizia scientifica insieme con i tecnici dei vigili del fuoco. Indagini a carico della polizia per capire la dinamica e le cause dell'incendio.

