Albano Laziale, incendio in un autodemolitore: fiamme e paura in via della Torre

13 marzo 2021 a

a

a

Incendio in un autodemolitore dei Castelli Romani, in fiamme circa 20 carcasse di auto. È successo ieri sera, intorno alle ore 21, in un deposito di via della Torre, angolo via Cancelliere, nell’area industriale di Albano Laziale. Sul posto sono state impegnate quattro squadre dei vigili del fuoco per bonificare l’area.

Un rogo imponente, tanto da far scattare l’allarme della centrale operativa di Roma, che ha così inviato sul posto squadre provenienti dai distaccamenti di Marino, Tuscolano 2, Nomentano e Nemi, oltre al carro autoprotettori ed al carro schiuma coordinati dal funzionario di guardia. Distrutte circa 20 carcasse di auto, veicoli già compattati. Ancora poco chiara la dinamica del rogo, da capire se si tratta di cause accidentali o di incendio doloso. Non ci sono stati feriti o persone intossicate.

M.G.

Uomo carbonizzato nella roulotte, tragedia a Ardea

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.