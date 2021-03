Nel Lazio 1.821 nuovi contagi, 8oo a Roma: la situazione nelle Asl

20 marzo 2021 a

Oggi su oltre 17 mila tamponi nel Lazio (+1.541) e quasi 20 mila antigenici per un totale di oltre 37 mila test, si registrano 1.821 casi positivi (-367), 24 i decessi (-14) e +738 i guariti. Diminuiscono i casi e i decessi, mentre aumentano i ricoveri e sono stabili le terapie intensive. Il rapporto tra positivi e tamponi è a 10 per cento, ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale è al 4 per cento. I casi a Roma città sono a quota 800. Lo rende noto l’assessore alla Sanità e integrazione sociosanitaria del Lazio Alessio D’Amato al termine dell’odierna videoconferenza della task-force regionale per il Covid-19.

Nella Asl Roma 1 sono 313 i casi nelle ultime 24 ore e si tratta di casi isolati a domicilio o con collegamento familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano sette decessi con patologie.

Nella Asl Roma 2 sono 389 i casi nelle ultime 24 ore e si tratta di casi isolati a domicilio o con collegamento familiare o contatto di un caso già noto. Sono cento trentasei i casi su segnalazione del medico di medicina generale. Si registrano due decessi con patologie.

Nella Asl Roma 3 sono 163 i casi nelle ultime 24 ore e si tratta di casi isolati a domicilio o con collegamento familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano tre decessi con patologie. +

Nella Asl Roma 4 sono 155 i casi nelle ultime 24 ore e si tratta di casi isolati a domicilio o con collegamento familiare o contatto di un caso già noto.

Nella Asl Roma 5 sono 142 i casi nelle ultime 24 ore e si tratta di casi isolati a domicilio o con collegamento familiare o contatto di un caso già noto.

Nella Asl Roma 6 sono 158 i casi nelle ultime 24 ore e si tratta di casi isolati a domicilio o con collegamento familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano tre decessi con patologie. (

Nelle province si registrano 501 casi e sono nove i decessi nelle ultime 24 ore. Nella Asl di Latina sono 195 i nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con collegamento familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano due decessi di 58 e 74 anni con patologie.

Nella Asl di Frosinone si registrano 211 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio, contatti di un caso già noto o con collegamento familiare. Si registrano quattro decessi di 59, 59, 69 e 80 anni con patologie.

Nella Asl di Viterbo si registrano 60 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con collegamento familiare o contatto di un caso già noto.

Nella Asl di Rieti si registrano 35 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con collegamento familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano tre decessi di 69, 72 e 72 anni con patologie.

