Nuova vita per i Pratoni del Vivaro. Rocca di Papa li affida alla Fise

Nuova vita per i Pratoni del Vivaro. L'importante e storica area destinata all'equitazione sta per iniziare una nuova era. Il Comune di Rocca di Papa, guidata dal sindaco Veronica Cimino, ha approvato l'affidamento dell'impianto alla Fise, la Federazione Italiana Sport Equestri, capitanata da Marco Di Paola.

Come riporta anche "Cavallo Magazine", in base alla nuova convezione la Fise pagherà ogni anno al Comune di Rocca di Papa un canone di locazione pari a 17mila euro a cui si aggiungeranno investimenti per altri 2,4 milioni di euro. Fondamentale è poi la clausola che obbliga la Fise a reinvestire tutti gli utili dei Pratoni nello sport sul territorio di Rocca di Papa. Per venti giorni all'anno, inoltre, il Comune di Rocca di Papa avrà la piena disponibilità del centro. Grande soddisfazione per l'accordo viene espressa dal sindaco di Rocca di Papa, Veronica Cimino, e dal presidente della Fise, Marco Di Paola.

