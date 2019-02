Mondiali, Roma pensa al bis

Ventiquattro anni dopo l’ultima - e unica - edizione italiana dei Campionati del Mondo, l’equitazione potrebbe nuovamente accogliere nella Capitale la sfida globale di sei discipline: salto ostacoli, completo, dressage, paradressage, volteggio e reining.

Ad annunciare la candidatura, la Federazione Italiana Sport Equestri che ha inoltrato alla Federazione Equestre Internazionale il programma di una manifestazione di prova, nell’ottica di candidarsi all’organizzazione dei prossimi FEI World Equestrian Games 2022.

Location, la Tenuta Santa Barbara di Bracciano e le colline di Rocca di Papa, sede del Centro Equestre Ranieri di Campello, quest’ultimo per la disciplina del completo.

Si tratta di strutture che, proprio in occasione dei WEG 1998, diedero grande prova di affidabilità organizzativa: la Tenuta Santa Barbara per reining e volteggio; i Pratoni del Vivaro per gli attacchi e il completo.

L’esito dell’assegnazione, da parte della Federazione Equestre Internazionale, sarà reso noto a novembre del 2019, in occasione dell’Assemblea generale della FEI che si svolgerà a Mosca (Russia). “Solo dopo aver verificato i requisiti minimi richiesti dalla FEI - ha dichiarato il Presidente della FISE Marco Di Paola - e la sostenibilità finanziaria della candidatura, che non deve gravare sulle casse federali, ma essere supportata da sponsor, valuteremo se ufficializzare o meno la candidatura, che dovrà avvalersi del necessario coinvolgimento delle Istituzioni”.