I volontari raccolgono i rifiuti sulle spiagge di Roma: "Meritiamo l'estinzione per l'inciviltà"

Esercito di volontari al lavoro nel litorale romano per pulire le spiagge invase dai rifiuti. Tanti gli eventi su tutta la costa, tra questi, spicca quello dell'associazione Plastic free ODV onlus, con l'ausilio di Orto-26 che ha ripulito le dune di Lido dei Pini e la spiaggia fronte depuratore e parte del fosso di Cavallo Morto da rifiuti di ogni tipo come plastica, sdraio, carriole, calcinacci, ombrelloni, mastelli dei rifiuti, avanzi di pic-nic, pannolini sotterrati tra le dune, vestiario e addirittura ruote di autocarri.

"Meritiamo l'estinzione per quanto siamo incivili - commentano gli organizzatori - la partecipazione è stata massiccia oltre 60 persone, per rispetto delle norme anticovid abbiamo operato in modo sparso. Voglio ringraziare Plastic Free che opera su tutto il territorio e crea questi eventi in difesa del nostro pianeta. L'apporto di Orto-26 Lido dei Pini, con i suoi mezzi è stato fondamentale nella raccolta, ringraziamo inoltre tutti i partecipanti di altre associazioni e cooperative che si sono uniti a noi in difesa del nostro ambiente. Un ringraziamento particolare lo voglio fare al Comune di Anzio per il doppio patrocinio gratuito concessoci e grazie a M.S.A. srl, l'azienda affidataria del servizio rifiuti ad Anzio, per la puntualità nel ritirare quanto da noi raccolto".

