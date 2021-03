Folla e movida a Roma, sanzioni e chiusure. Festa vietata in un circolo

06 marzo 2021 a

Assembramenti, movida, feste organizzate. Il sabato romano non sfugge agli eccessi neppure stavolta e per le forze dell'ordine il lavoro è stato tanto pure stavolta. Diversi gli interventi della polizia locale per sciogliere assembramenti e ripristinare condizioni di sicurezza nei principali luoghi di ritrovo come a Ponte Milvio, San Lorenzo e Trastevere. In alcune piazze sono scattati i provvedimenti di chiusure temporanee. In zona Appio Tuscolano sanzioni per le somministrazione di cibo e bevande dopo le 18 in due locali.

Trentanove persone - perlopiù sudamericane - scoperte dai Carabinieri della Stazione Roma IV Miglio Appio in un circolo privato di via di Torre Branca a festeggiare. Le 39 persone, tutte di età compresa tra i 18 e i 45 anni, sono state identificate e nei loro confronti scatterà la sanzione da 280 euro a testa prevista in caso di assembramenti dalla vigente normativa anti-covid. Tra le persone sanzionate c’è anche il presidente del circolo, una donna originaria della Bolivia di 46 anni.

