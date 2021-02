Troppi ragazzi in giro, chiuse piazze movida a San Lorenzo, Trastevere e Ostia

27 febbraio 2021 a

Chiusure temporanee a causa di assembramenti sono scattate nel pomeriggio a Roma, sia a piazza dell’Immacolata a San Lorenzo sia alla scalea del Tamburino a Trastevere. Entrambi quartieri caratterizzati dai locali della movida.

I vigili sono intervenuti per la presenza di un elevato numero di persone, soprattutto giovani, che rendeva impossibile il rispetto delle norme di prevenzione del contagio da Covid. I controlli della polizia locale hanno interessato anche il litorale di Ostia, con numerose pattuglie in piazza Anco Marzio per la presenza di assembramenti.

