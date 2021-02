Incendio a Villa Bonelli: anziani intrappolati negli appartamenti

Massimiliano Gobbi 23 febbraio 2021 a

a

a

Incendio nell'androne di una palazzina di 5 piani in via Gaetano Fuggetta, condomini bloccati nei terrazzi salvati dal pronto intervento dei vigili del fuoco. È successo ieri sera, intorno alle ore 20, in zona Villa Bonelli, quando all'altezza del civico 47 è stato lanciato l'allarme per un incendio che ha bloccato i condomini all'interno delle loro abitazioni con scene di panico e spavento nel quartiere.

Le fiamme, per cause da accertare, sono partite dal controsoffitto dell'androne, con una grandissima quantità di fumo incanalato nella tromba delle scale che ha di fatto impedito la fuga di tutti i residenti presenti all'interno della palazzina. Tante le famiglie spaventate, non sono mancati attimi di apprensione per alcuni anziani intrappolati negli appartamenti .

Arrivata la chiamata di aiuto, sono scattati i soccorsi con una task force di sirene che non sono passate inosservate. Sul posto sono arrivati così i vigili del fuoco del distaccamento di Ostiense con autoscala e i sanitari del 118 con tre ambulanze.

Grazie al pronto intervento di tutto il personale in servizio è stata fatta evacuare l'intera palazzina in via precauzionale e bonificata l'intera area avvolta dalle fiamme.

"Momenti di panico, stiamo qui in casa - commenta un residente della palazzina dal suo profilo social - le scale sono invase dal fumo, siamo tutti sul balcone. L'androne sembra un fronte di guerra".

Conclusa l'operazione, il bilancio è di 3 persone leggermente intossicate, nessun ferito grave. Le 3 persone che hanno inalato il fumo sono state prese in carico dai sanitari per le cure del caso.



Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.