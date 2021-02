Sequestrate nel cimitero una discarica abusiva e il deposito delle urne cinerarie

Valeria Di Corrado 12 febbraio 2021 a

Altro che eterno riposo. Come anticipato da "Il Tempo", ieri i carabinieri della compagnia Cassia, i Nas, il Noe, i militari del nucleo Ispettorato del lavoro e la Asl hanno ispezionato da cima a fondo il cimitero di Prima Porta. Sono state sequestrate due aree: una da 1.300 metri quadrati adibita a discarica abusiva di rifiuti non pericolosi e i locali dove vengono depositate le urne cinerarie e le cassette ossario, per gravi carenze igienico-sanitarie.

I carabinieri stanno controllando anche i rifiuti prodotti dai 6 forni crematori del Flaminio. Come raccontato da "Il Tempo" nelle scorse settimane, è ormai notoria la difficoltà dell'impianto a soddisfare le richieste di cremazioni: tanto è vero che molti romani sono costretti a portare le salme dei propri cari fuori regione, fino in Calabria. Ieri il responsabile Ama del cimitero di Prima Porta è stato sanzionato per il mancato rispetto delle norme anti-Covid nei luoghi di lavoro: all'ingresso degli uffici dell'Ispettorato, infatti, non c'erano né termoscanner, né gel igienizzanti. Durante i controlli i carabinieri hanno multato per 8.400 euro anche il titolare di una ditta che stava costruendo una cappella nel cimitero, perché impiegava due lavoratori in nero, per giunta sprovvisti di dispositivi di protezione individuale anti-Covid.

Come se non bastasse ieri, in tarda serata, l'Ispettorato Flaminio ha inviato alle agenzie di onoranze funebri la seguente mail: "Si comunica che dal giorno 12 febbraio 2021, per sopraggiunti motivi tecnico-organizzativi sono sospese le tumulazioni, inumazioni e affidi urne cinerarie sino a nuova comunicazione". I motivi "tecnico-organizzativi" sono collegati al fatto che ieri al Flaminio si sono presentati appunto i carabinieri per un'ispezione a sorpresa e sono stati acquisiti dagli uffici una serie di documenti. Poi stamattina alle 7,49 è arrivata agli operatori funebri una rettifica: "Sono momentaneamente sospese tutte le operazioni riguardanti urne cinerarie e resti ossei provenienti da camera mortuaria. Tutte le altre operazioni proseguono regolarmente". Insomma, non c'è pace, nemmeno per i morti.

