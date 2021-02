Roma, scontro tra auto e motorino in via Nomentana: nell'incidente muore un giovane

Andrea Ossino 07 febbraio 2021 a

Ancora una volta l’incrocio tra viale Regina Margherita e via Nomentana diventa teatro di un incidente stradale costato la vita a un ragazzo. È accaduto oggi, poco prima dell’ora di pranzo, alle 12. A perdere la vita un ragazzo di 26 anni che era in sella al suo motorino, un Honda Sh ridotto in frantumi. È morto sul colpo. Sul mezzo c’era anche una donna, attualmente in ospedale in stato di choc. Dopo il sinistro è stata trasportata dal 118 all'ospedale San Giovanni Addolorata in codice rosso.

L’autista dell’automobile, ancora sconvolto per l’accaduto, sarebbe un giovane agente della polizia municipale. Un poliziotto da tutti descritto come un agente esemplare. Del caso si occupano i carabinieri. Secondo una prima ricostruzione la vittima stava percorrendo via Nomentana in direzione del centro storico della Capitale.

L’automobile, una Ford Focus, andava in direzione Policlinico. Uno dei due mezzi coinvolti sarebbe passato con il semaforo rosso. Non sarà difficile ricostruire l’accaduto. Sul posto infatti sono state piazzate da tempo numerose telecamere. Via Nomentana, e l’incrocio con viale Regina Margherita in particolare, è stato teatro di diversi incidenti, anche mortali.

Per i rilievi, ieri, è stato necessario chiudere la strada per diverse ore. Anche le linee del tram 3 e 19, che percorrono viale Regina Margherita, sono state interrotte fino alle 14:30. La salma del 26enne adesso è a disposizione dell’autorità giudiziaria.

(foto Francesco Benvenuti)

