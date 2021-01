Un altro autobus in fiamme a Roma: distrutta la vettura dell'Atac |VIDEO

27 gennaio 2021 a

Altro autobus in fiamme a Roma. Intorno alle 20.30 di sera ha preso fuoco il mezzo della linea 506 di Atac all’altezza del civico 1583 di via Casilina, all’incrocio con via del Torraccio di Torrenova. Nella zona di Tor Bella Monaca sono dovuti intervenire i vigili del fuoco per cercare di domare l’incendio e di salvare il veicolo, che è però andato completamente distrutto nonostante i tentativi della squadra dei pompieri, presenti con un’autobotte.

Secondo quanto accertato dagli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale intervenuti sul luogo per gestire la circolazione e controllare il regolare deflusso del traffico, l’incidente non ha provocato alcun ferito. "Per ragioni da accertare, mentre percorreva via Casilina all’altezza di Tor Vergata, si è sviluppato un incendio su un bus della linea 506. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco. Non ci sono stati problemi per le persone. La vettura era in servizio dal 2003”, recita la nota dell'Atac.

L'incendio di un autobus a Roma non è ovviamente un inedito e l'ultimo caso risaliva a due settimane fa, quando un veicolo della linea 916 è andato a fuoco alle 6.20 del 15 gennaio, mentre effettuava servizio lungo via Pasquale II, in zona Primavalle. Anche in quel caso l'accaduto non ha avuto conseguenze per le persone. In totale nel 2020 erano stati 28 i bus in fiamme, 19 di Atac e 9 di Roma Tpl. Dei 19 bus Atac, 12 sono stati distrutti e 7 danneggiati mentre per Roma Tpl 6 quelli completamente inceneriti e 3 solo danneggiati. Totale finale: 18 vetture ridotte a carcassa mentre sono state 10 quelle recuperabili.

