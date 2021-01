Roma, autobus Atac in fiamme nel quartiere Boccea Primavalle

Fernando Magliaro 15 gennaio 2021 a

a

a

Arrivato puntuale, ecco il primo bus flambé del 2021. Alle 6.20 di questa mattina - zona Boccea/Primavalle - ad andare in fumo è stata una vettura in servizio sulla linea 916 con 17 anni di “anzianità” in via Pasquale II. Nella nota Atac si parla, come sempre, di “ragioni da accertare” - ufficialmente mai accertate per nessun rogo dell’ultimo quinquennio - e che “a bordo non c'era nessun passeggero” quindi “l'incendio non ha avuto conseguenze per le persone. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco”.

Lo scorso anno, il primo flambus era stato registrato il 24 febbraio a Largo La Loggia dove ad andare completamente distrutta era stata la vettura 4268 della linea 710 gestita da Roma Tpl. In totale, lo scorso anno, sono stati 28 i casi di bus flambé con una media di 2,3 veicoli incendiati al mese: 19 vetture di Atac e 9 di Roma Tpl. Dei 19 bus Atac, 12 sono stati distrutti e 7 danneggiati mentre per Roma Tpl 6 quelli completamente inceneriti e 3 solo danneggiati. Totale finale: 18 vetture ridotte a carcassa mentre sono state 10 quelle recuperabili.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.