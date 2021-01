27 gennaio 2021 a

Assoluzione piena, «perché il fatto non sussiste» per Gabriella Alemanno, ex vice direttore dell’Agenzia delle Entrare, attuale direttore regionale della Campania. Alemanno, sorella dell’ex sindaco della Capitale, Gianni Alemanno, era accusata dalla Procura di Roma di abuso d’ufficio. Difesa dall’avvocato Salvatore Sciullo, ieri, dopo oltre sette anni dai fatti il Tribunale di Roma ha assolto la Alemanno.

