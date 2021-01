Roma, aggredito da un passante perché orinava in strada: muore in ospedale a Ostia

23 gennaio 2021 a

Malmenato da un residente perché lo aveva visto orinare dietro i cassonetti finisce in ospedale a Ostia, il quartiere di Roma sul mare, e muore. Valdermar, un 52enne di origini polacche - scrive La Repubblica - Lascia una moglie e gli amici della Comunità di Sant'Egidio che per 15 anni lo avevano aiutato quando ancora dormiva su una panchina in piazza Giovanni da Verrazzano, alla Garbatella.

"Alticcio, orina dietro i cassonetti in pieno giorno un passante lo vede e lo schiaffeggia - si legge su Repubblica - Lui cade di schiena, batte la testa, perde i sensi e viene trasportato in codice rosso al Grassi di Ostia con un trauma cranico. Muore quattro giorni dopo il ricovero". Le indagini sull'aggressione, condotte dagli agenti del distretto Lido, grazie alle immagini delle telecamere portano a un 52enne italiano e incensurato, residente in zona. Ora è accusato di omicidio preterintenzionale.

