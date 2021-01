Regione Lazio, vaccini sospesi: mancano le dosi per i richiami

Antonio Sbraga 21 gennaio 2021 a

Dopo la riduzione del 30% delle dosi e lo slittamento delle consegne, oggi arriva proprio la sospensione delle prime dosi di vaccinazione nel Lazio. Da oggi e «fino a nuova comunicazione», infatti, la Regione ha dovuto bloccare «la somministrazione di prime dosi vaccino a qualunque categoria di popolazione, sottoponendo a richiamo esclusivamente i soggetti che hanno ricevuto la prima dose». Così il nuovo direttore della Sanità regionale, Massimo Annichiarico, ieri ha comunicato ad Asl, policlinici e aziende ospedaliere perché ieri mattina, dopo lo slittamento di un giorno, è finalmente avvenuta la consegna della fornitura dei vaccini Pfizer presso i 20 hub regionali, però con una decurtazione del 30 per cento delle dosi previste. E, proprio «a causa di questo decremento è necessario rivedere la programmazione delle sommi nistrazioni per garantire il completamento della schedula vaccinale che, come è noto, comprende 2 somministrazioni per ciascun soggetto vaccinato».

Mentre, per quanto riguarda «la programmazione della vaccinazione alle persone ultraottantenni, verranno fornite ulteriori indicazioni alle strutture non appena ricevute informazioni certe sulle prossime consegne da parte della struttura commissariale», conclude la Regione. La quale, nelle 24 ultime ore, su oltre 12mila tamponi e oltre 16mila test antigenici nel Lazio ha registrato 1.281 casi positivi, 61 decessi e +3.267 guariti.

«Aumentano i casi e i decessi mentre diminuiscono i ricoveri e le terapie intensive. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 10% ma se consideriamo gli antigeni ci la percentuale scende al 4%. I casi a Roma città sono a quota 500», dice l'assessore regionale alla Sanità, Alessio D'Amato. Nella As1 Roma 1 sono 193 i nuovi casi, 21 dei quali ricoverati. 12 i morti con patologie. Nella As1 Roma 2 sono 187 i casi nelle ultime ore, tredici decessi con patologie. Nella As1 Roma 3 sono 140 i nuovi contagi e sette i decessi con patologie. Nella As1 Roma 4 sono 26 i casi e si registra un decesso con patologie. Nella As1 Roma 5, 89 contagi e 5 decessi con patologie. Nella As1Roma 6 sono 131 i casi e sette i decessi con patologie. Nelle province si registrano 515 casi e sono sedici i decessi nelle ultime 24 ore. Nella As1 di Latina sono 254 i nuovi casi e quattro i decessi. Nella As1 di Frosinone 134 nuovi casi e sette morti. Nella As1 di Viterbo 65 nuovi casi e tre decessi. Nella As1 di Rieti 62 casi e due decessi.

