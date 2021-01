Sbanda con lo scooter e si schianta. Un morto sulla Tiburtina a Ponte Mammolo

Massimiliano Gobbi 18 gennaio 2021 a

Incidente mortale sulla Tiburtina, muore centauro di 38 anni. E' successo questa mattina, poco dopo le ore 6.30, in via Tiburtina, all’altezza di via Cassino e della metro Ponte Mammolo. Un Honda Sh ha sbandato finendo il suo tragitto sull'asfalto. L'uomo alla guida, è morto sul colpo. Sul posto sono intervenuti gli agenti della del IV Gruppo Tiburtino della polizia locale di Roma Capitale per i rilievi del caso.

Dinamica in fase di accertamento. Chiusa via Tiburtina, da via di Casal dei Pazzi a via Cassino, direzione centro città, per i rilievi del sinistro. Traffico in tilt in direzione Roma centro dal bivio del Grande Raccordo Anulare fino a oltre l'incrocio con viale Palmiro Togliatti. Traffico anche sul tratto urbano dell'Autostrada A24. Da segnalare altri sinistri nella Capitale con danni alle vetture ma senza gravi conseguenze per gli automobilisti.

