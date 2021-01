Lanuvio, cinque anziani morti nella casa di riposo: "Intossicati dal monossido di carbonio"

16 gennaio 2021 a

Cinque anziani morti e altre sette persone ricoverate in ospedale per intossicazione. E' questo per ora il tragico bilancio nella casa di riposo "Villa dei Diamanti" a Lanuvio, alle porte di Roma. L'allarme è scattato questa mattina, poco prima delle ore 10, quando nella struttura di via Montegiove Nuovo, trasformata in Covid center, sono stati trovati privi di sensi pazienti e alcuni operatori.

Sul posto sono giunti immediatamente i vigili del fuoco, sanitari del 118 e carabinieri della stazione di Lanuvio e della compagnia di Velletri per far luce sulla morte degli ospiti della casa di riposo. Per i vigili del fuoco è presente il Crrc e nucleo NBCR che con le apparecchiature in dotazione stanno rilevando eventuali sostanze nocive presenti nel reparto insieme alla squadra 27A del distaccamento di Velletri e il funzionario di servizio. Da chiarire le cause della tragedia, secondo quanto filtra, la causa sarebbe un'intossicazione da monossido di carbonio: gli ospiti sarebbero deceduti per le esalazioni provenienti forse dall’impianto di riscaldamento ma al momento non si escludono altre ipotesi.

M.G.

