Finisce sotto il vagone della metro. Ragazza salvata a Roma

Ragazza di 26 anni investita da un treno della metropolitana di Roma. E' successo ieri sera, poco prima delle 21, alla stazione Arco di Travertino, linea A della metro di Roma. Una ragazza italiana è stata estratta da sotto un vagone della metro, in prossimità della banchina, dalla squadra dei vigili del fuoco di Tuscolana per poi esser trasportata in ospedale al San Giovanni in codice rosso dai sanitari del 118 intervenuti sul posto. In ausilio della squadra dei vigili del fuoco anche il carro sollevatori, il capo turno provinciale e il funzionario guardia. Le condizioni della giovane ragazza restano serie. Indagini in corso dei carabinieri, per verificare la dinamica dell'incidente ancora poco chiara.

