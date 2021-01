Labico, il consigliere comunale Antonio Dell'Omo trovato morto a Foce Verde

09 gennaio 2021 a

Un consigliere comunale di Labico in provincia di Roma, Antonio Dell'Omo, è stato trovato morto a Foce Verde in provincia di Latina. L'uomo, 40 anni e maresciallo capo dei Carabinieri in servizio nella stazione di Tor Tre Teste, è morto a seguito di un colpo di arma da fuoco alla testa. Accanto al corpo la pistola di ordinanza, e questo lascia presupporre che si possa essere tolto la vita. Il dramma è avvenuto verso le 16 e 30 nella zona di Foce Verde, sotto al ponte di strada Valmontorio nell'area della foce del canale Mascarello. A notare il corpo senza vita del sottufficiale è stato un passante che ha dato l'allarme.

Della vicenda si stanno ora occupando gli investigatori della Squadra mobile di Latina e la Procura pontina. Antonio Dell'Omo, originario di Villaricca (Na), nel 2017 era stato candidato sindaco della Lista Tradizione e Progresso per poi entrare in consiglio come consigliere di opposizione. Nei mesi scorsi era stato oggetto di minacce. Si era infatti visto recapitare a casa una busta contenente dei proiettili.

