La curva Covid peggiorerà. La profezia di D'Amato

«Prevediamo un peggioramento della curva. Oggi abbiamo un’onda che si alza come era prevedibile e occorre massimo rigore e cautela». Così l’assessore regionale alla Sanità nel Lazio, Alessio D’ Amato, in merito ai dati sulla diffusione dei contagi di coronavirus, che registrano 2.007 casi, 288 in più rispetto a ieri.

Il valore Rt sale, anche se resta poco sotto l’1 e questo induce a far ritenere prossimo un peggioramento della curva epidemiologica. È quanto emerge dall’odierna videoconferenza della task-force regionale per il Covid-19 con i direttori generali delle Asl e Aziende ospedaliere, Policlinici universitari e l’ospedale Pediatrico Bambino Gesù, alla presenza appunto di D’Amato.

