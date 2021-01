Neve ai Castelli romani. Frane, alberi caduti e strade chiuse in molti comuni

03 gennaio 2021 a

Neve e grandine imbiancano i Castelli romani e non mancano i disagi. Tra stanotte e questa mattina sono stati più di cento gli interventi della protezione civile e dei vigili del fuoco in vari comuni della provincia di Roma. Smottamenti, frane e alberi caduti si segnalano in varie zone, chiusa la tangenziale Appiabis ad Albano e Ariccia in direzione Roma e Velletri. SI segnalano disagi a Velletri, Nemi, Rocca di Papa, Rocca Priora, Albano Laziale, Ariccia, Genzano, Grottaferrata.

