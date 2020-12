Tromba d'aria a Cerveteri: alberi caduti e danni alle auto

Massimiliano Gobbi 28 dicembre 2020 a

Il forte vento ha causato la caduta di alcuni alberi e il distaccamento di cornicioni dalle abitazioni sul litorale nord di Roma. Danni alle automobili in sosta e cadute di alberi a Cerveteri ma per fortuna non ci sono segnalazioni di persone ferite.

Il sindaco di Cerveteri, Alessio Pascucci, intanto raccomanda i cittadini a non uscire se non per motivi indifferibili e a non sostare sotto alberi o palazzi. La protezione civile è sul posto con uomini e mezzi insieme alla polizia locale che sta effettuando ulteriori verifiche.

