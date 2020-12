Natale ai tempi del Covid: cori e recite a scuola, gli auguri si fanno online

Valentina Conti 19 dicembre 2020 a

a

a

Auguri tramite circolare, lettere di buon auspicio in call, messaggi musicali digitali, videomessaggi, abbracci e preghiere virtuali. Sotto l’albero meno resilienza e più resistenza per i giorni a venire. Il Natale in epoca Covid che coinvolge il mondo della scuola lascia per un attimo fra parentesi i problemi dell’ultima ora sulla possibile ripartenza nel nuovo anno e si adegua ai ritmi a distanza scanditi da piattaforme e siti aggiornati in tempo reale. “Un augurio di persona” su Youtube a famiglie e studenti arriva in video dalla dirigente scolastica del Liceo scientifico Newton dell’Esquilino Cristina Costarelli, che coglie l’occasione anche per illustrare l’ipotesi di ritorno sui banchi a gennaio in quasi presenza. “L’unica ottica è mantenere salda una dimensione di flessibilità”, dice la preside, raccomandando ai ragazzi “il senso di responsabilità in questo periodo”, perché “quello che perdiamo adesso non lo recuperiamo”.

Niente concerto di Natale quest’anno per il liceo di viale Manzoni, come da tradizione, a causa delle misure restrittive, ma “a breve verranno caricati sul sito della scuola e via social registrazioni del nostro coro, che continua a lavorare a distanza”, informa ancora la ds. Un augurio melodico, insomma, adattato alla circostanza. Del resto, 200 coristi romani coodinati da Dodo Versino, maestro de “Il Coro che Non c’è”, che raggruppa cori di diversi licei capitolini, si sono uniti telematicamente per augurare a tutti buone feste cantando la colonna sonora natalizia per eccellenza: Jingle Bells, rivisitata in chiave blues in un'inedita tonalità minore. Un video per raccontare la situazione attuale e nel contempo strappare un sorriso.

Il risultato è ironico e surreale pure grazie a coreografie dei singoli cantanti che, seppur realizzate da casa con il telefonino, ricordano le atmosfere fiabesche dei film di Tim Burton. Dall’Istituto Comprensivo Nino Rota all’IC Fratelli Bandiera, gli auguri per le prossime festività viaggiano attraverso circolare, mentre l’IC Poggiali-Spizzichino di Poggio Ameno apre il suo sito con in home page un’immagine infiocchettata di regali nel segno della positività. E l’istituto professionale Pellegrino Artusi, che a breve inaugurerà il ristorante didattico RistoArtusi, invita a festeggiare il Natale con un ricettario tipico delle feste. Emozionata Maria Teresa Corea, ds dell’IPSSEOA Vespucci, che esprime “gratitudine a docenti e genitori in un periodo complesso”, ripresa nel suo messaggio augurale. “Non ci siamo mai arresi – scrive la preside dell’IC Via Nitti, Elisamarzia Vitaliano (la scuola che frequentavano Gaia e Camilla travolte e uccise a Corso Francia lo scorso dicembre), pubblicando sul sito dell’istituto un toccante biglietto a sua firma su sfondo natalizio - e il NOI ha prevalso sostenendo anche chi si sentiva più fragile, ma non per questo più solo”. Ieri sera, invece, allievi, genitori e docenti dell’istituto paritario Pio IX Aventino si sono ritrovati via Zoom per un momento di riflessione e preghiera, tra usanze rivisitate e piccoli gesti beneauguranti.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.