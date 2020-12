Roma, blitz a Tor Bella Monaca: sigilli al bar Moccia

05 dicembre 2020 a

a

a

Sigilli al Bar Moccia in via Giovanni Castano, nel quartiere di Tor Bella Monaca a Roma. Al termine di serrate indagini dei Carabinieri del Comando provinciale di Roma, è stata disposta la sospensione dell'attività per 7 giorni del locale, che si trova nel quartiere popolare a est di Roma, in base all'articolo 100 del Tulps, che prevede la sospensione della licenza di un'attività qualora il locale sia ritenuto abituale ritrovo di persone pregiudicate o pericolose. Al termine delle indagini, la chiusura è stata disposta dal Questore di Roma, Carmine Esposito.

L'operazione di oggi si inquadra in una più ampia strategia delle forze dell’ordine, definita in sede di Comitato provinciale ordine e sicurezza pubblica, presieduto dal Prefetto Matteo Piantedosi, già avviata nelle scorse settimane e tesa a presidiare e monitorare i luoghi ritenuti più a rischio per la sicurezza dei cittadini e l'ordine pubblico. Strategia che ha iniziato a mostrare i suoi effetti nell scorse ore, in uno dei quartieri più sensibili al tema della sicurezza e delle influenze dei clan, dove da tempo si concentrano le indagini della Dda di Roma che in passato hanno riguardato membri e affiliati alle famiglie Cordaro e Moccia.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.