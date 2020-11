Cenone vietato? Arriva il "pranzeglione": ad Anzio si brinda con l'orario di Sydney

28 novembre 2020 a

Non è aria di grandi festeggiamenti per questo Capodanno, si sa. E allora ci si organizza come si può, con il veglione serale che diventa, per forza di cose, un "pranzeglione" di fine anno. L'idea è dell'osteria Villa Rugantino di Anzio che ha lanciato un evento speciale all'ora di pranzo "sincronizzato" col Capodanno australiano.

Il 31 dicembre si potrà pranzare con un ricco menù ma il conto alla rovescia si farà per le 15, quando a Sydney scatterà l'anno nuovo. Brindisi pomeridiano e cotechino con le lenticchie per festeggiare nel rispetto delle regole.

Ecco il menù per il "pranzeglione" del locale di Anzio, famoso anche per aver ricevuto la visita televisiva, efficace, di Antonino Cannavacciolo.

Antipasti:

Insalata di mare, gamberi alla catalana, ceviche di pesce

Primi:

Risotto alla crema di scampi e ravioli ripieni di ricciola con gamberi e zucchine

Secondi:

Salmone gratinato al prosecco con patate e frittura calamari e gamberi con insalata capricciosa

Panettone e pandoro

Alle 15.00 in concomitanza con il capodanno di Sydney

Cotechino con lenticchie e brindisi al nuovo anno

Vino Falanghina Igt acqua caffè

30€

Posti limitati non più di 60 coperti

