Vigili che fanno sesso in auto. Perché potrebbe essere una vendetta

24 novembre 2020 a

S'infittisce il caso dell'audio dei due vigili urbani che fanno sesso nell'auto di servizio. Secondo Fanpage.it la diffusione dell'audio incriminato sarebbe una vendetta. Secondo il sito d'informazione, a far propendere per questa ipotesi ci sarebbe il fatto che è complicato lasciare accesa la radio di servizio in quanto essa si attiverebbe solo digitando un codice. Per questo nell'auto di servizio potrebbe essere stata posizionata una microspia che ha registrato tutto.

In secondo luogo, sempre secondo Fanpage, la vigilessa protagonista dell'audio avrebbe presentato ben due denunce per abusi sessuali subiti da due diversi colleghi, la seconda solo alcuni giorni fa. Nel frattempo, i due vigili sono stati trasferiti nell'attesa di conoscere esattamente come sono andati i fatti.

