Roma allo sbando. La Metro C senza personale non apre e si scatena il caos

23 novembre 2020 a

a

a

Roma città fuori controllo. La metro C questa mattina non ha aperto "per mancanza di personale", trasformando così il viaggio quotidiano di migliaia di pendolari in un'odissea a rischio Covid. Navette sostitutive prese d'assalto alla faccia dei limiti del Tpp al 50% imposti sulla carta dal governo. Il servizio in tarda mattinava è partito ma il disastro è fatto. Con il rischio che possa presentare il conto nel numero dei contagi.

La metro C questa mattina non ha aperto. È stato comunicato da InfoAtac. Cancelli chiusi sull’intera tratta, da Pantano a San Giovanni, per mancanza di personale addetto. L’azienda capitolina dei trasporti ha attivato un servizio di bus sostitutivi, non sufficiente, a detta degli utenti. La rivolta si è scatenata sui social: "Una vergogna! Autobus sostituitivi inesistenti. Sono a Torre Maura è passato il 106 stracolmo", scrive un utente su Twitter - da cui è tratta la foto in apertura di articolo - "Intera tratta bloccata di una metropolitana di recente costruzione è inammissibile per una città metropolitana...", aggiunge un altro. "Mi correggo: autobus sostitutivi esistenti ma impossibile salire su. Ovviamente lo spazio intorno all’autista, chiuso nel gabbiotto del guidatore, vuoto e la gente appiccicata nel vero senso della parola", corregge il tiro un atro passeggero", "È inammissibile una cosa del genere soprattutto di questi tempi. Vergogna", si legge ancora.

Nel frattempo Atac in una nota fa sapere che "svolgerà accertamenti approfonditi per chiarire le ragioni che hanno provocato la mancata apertura della linea C della metropolitana per indisponibilità di personale. Il numero di agenti di stazione presenti a inizio turno, infatti, non era sufficiente per garantire l’esercizio in sicurezza della linea. Atac sta controllando i documenti giustificativi giunti in azienda da parte del personale assente, anche per valutare eventuali azioni davanti alle autorità". Quando ormai erano quasi le 11 l’intera linea della metro C è stata riattivata.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.