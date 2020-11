Palestre chiuse ma ad Anzio folla ovunque. L'assessore Ranucci si sdraia davanti ai vigili

10 novembre 2020 a

Ad Anzio va in scena la protesta disperata dell'assessore ai Lavori pubblici, Giuseppe Ranucci. I vigili sono andati a controllare che la sua palestra fosse chiusa in rispetto delle norme anti-Covid. L'assessore, però, ha messo in scena una forma di protesta molto colorita e si è sdraiato sotto il furgone dei vigili impedendo che ripartissero.

Ranucci ha chiesto l'intervento del Comandante dei vigili e del sindaco di Anzio. L'assessore è disperato e denuncia le gravi carenze nei controlli e nella sorveglianze del distanziamento sociale. "Ieri Anzio era piena di gente che si accalcava ovunque - ha detto - Ma io vorrei sapere: chi vi manda?".

