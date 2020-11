Incendio al cantiere della nuova Paideia, operai scappano sul tetto. Un intossicato

04 novembre 2020 a

Fiamme e fumo nel cantiere della nuova clinica Paideia, in via Fabbroni, vicino Corso Francia. Sul posto sono intervenute diverse squadre del Comando di Roma dei vigili del fuoco. L'incendio ha coinvolto il piano interrato e il quarto piano. A causa del materiale andato in fumo, tra cui materiale plastico, si è sprigionato un denso fumo. Tre operai si sono rifugiato sul tetto e in seguito sono stati fatti scendere dai vigili del fuoco attraverso l'autoscala. Uno di loro risulta intossicato.

L'incendio che ha coinvolto la nuova struttura della clinica di riferimento della Lazio è stato domato dai vigili del fuoco e la situazione ora è fuori pericolo.

